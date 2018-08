22 ago 2018

De Nueva York a Benidorm. Tras cumplir su sueño de visitar 'la ciudad que nunca duerme' junto a Miguel, Belén Esteban ha puesto rumbo a su querido Benidorm. Esta vez ha decidido hospedarse en uno de los mejores hoteles de la provincia: el famoso Asia Gardens Hotel. El complejo, que fue galardonado como el Mejor Hotel de España, es concurrido por famosos como recientemente han estado Blanca Suárez y Mario Casas.

Olvidar las polémicas de su entorno, desconectar de su trabajo y aprovechar estos días al máximo. Esto es lo que se ha propuesto la de San Blas, que ha subido algunas fotos a su Instagram posando en la terraza de su habitación del hotel así como en el paseo marítimo de la ciudad bajo el título 'Siempre Benidorm'.

Siempre Benidorm Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 20 Ago, 2018 a las 1:32 PDT

La colaboradora, que ganó el juicio a Toño Sanchís y haber saldado su deuda con Hacienda, vive un buen momento personal al lado de su pareja: "Tengo a mi lado a alguien que me quiere y me cuida. Miguel me ha enseñado a ser feliz y me encantaría que estuviéramos juntos siempre", declaraba.

