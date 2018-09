5 sep 2018

No es su momento más facil. Javier Castillo 'Poty' ha decidido pronunciarse sobre su relación con David Bustamante tras las últimas polémicas de enesmistad entre ambos. Después de que se hiciera público que el cantante había dejado de seguirle en redes, se ha tildado al coreógrafo de traidor, de haber acercado a Paula Echevarría con Miguel Torres y ha sido insultado.

Ante tal panorama, Castillo ha decidido acudir a la autoridad, según ha declarado en una entrevista a la revista 'Diez Minutos': “Lo he puesto en manos de la Guardia Civil. No estoy dispuesto a seguir con estos vapuleos”, revela el cántabro. Sobre el cese de seguimiento en Instagram, 'Poty' no sabé por qué lo ha hecho: "David sigue siendo mi amigo, sigo teniéndole el mismo cariño, la misma admiración como artista y no tengo nada malo que decir de él. De Paula, tampoco", revela.

Sobre su supuesto papel de 'celestino' en la relación de Echevarría y Torres, desmiente tajantemente: "No hay ni una sola foto (de él con la pareja). Por respeto a David me he mantenido al margen durante siete meses, no sé quién ha malmetido. Le tengo un cariño tremendo, sigue siendo mi hermano pequeño", declara.

