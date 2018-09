5 sep 2018

A sus 25 años Laura Matamoros sabe lo que significa vivir la vida deprisa. Madre de un bebé de cuatro meses, feliz con su pareja Benjamín Aparicio y rostro habitual de Telecinco, en su ADN lleva ser la hija de Kiko Matamoros y la sobrina favorita de Mar Flores.

En calidad de 'influencer' y amiga de la firma, viajó hasta Ámsterdam para conocer a la cantante Dua Lipa. Esta última ha colaborado con Jaguar Y-Pace para personalizar su tema Want to, que se adapta a cada conductor utilizando un 'software'.

Corazón La noticia de la ruptura matrimonial de su padre, Kiko Matamoros, y Makoke ha sido una sorpresa para muchos. ¿Incluso para usted?

Laura Matamoros Es verdad que están separados: ella vive en Madrid y mi padre está fuera. Tiene proyectos laborales con los que se mueve mucho, pero creo que su idea es cogerse un apartamento con un amigo.

C. ¿Le ha dado una alegría saber de este final? Su relación con Makoke no siempre ha sido muy buena.

L.M. No es agradable ni una alegría porque yo lo paso mal en cuanto me afecta la inestabilidad que pueda sufrir mi padre. No me esperaba esta noticia.

C. Se da la circunstancia de que Makoke participará en Gran Hermano VIP, donde usted acude a los debates semanales. ¿Podrá ser objetiva al hablar de ella?

L.M. Pienso tratarla como una concursante más. Aprobaré lo que haga bien y criticaré lo que no me guste, tal y como hago siempre en mis intervenciones.

C. ¿Piensa que habrá reconciliación?

L.M. Hasta la fecha, siempre que han tenido una crisis, han acabado reconciliándose. Eso hace pensar que pueda ocurrir de nuevo, pero igual ahora es la definitiva. Quién sabe.

C. ¿Cómo se encuentra su padre?

L.M. No para quieto con sus proyectos, y eso hace que esté viviendo esta separación de otra forma. Supongo que, en el momento en que se estabilice, notará más las ausencias.

La relación con mi hermao Diego está en 'stand by'"

C. ¿Y sabe cómo le está afectando a su hermana Ana Matamoros?

L.M. No lo ha llevado bien, era la que estaba más unida a mi padre y vivía con ellos, pero es una niña fuerte

C. ¿Cómo está su relación con Diego?

L.M. Estamos en stand by. He decidido cortar por lo sano, porque no quiero darle más importancia de la que tiene.

C. ¿Puede haber afectado en la ruptura de su padre la mala relación que tienen ustedes con Makoke?

L.M. Ellos son mayores para saber lo que hacen y, sinceramente, creo que hay otros factores más importantes. No hablo de terceras personas, pero, en cualquier caso, no soy yo quien deba hablar.

C. Con Makoke soltera en' 'GH VIP' y el atractivo Darek como concursante, ¿se imagina un idilio en el 'reality'?

L.M. Tengo entendido que Darek tiene novia, pero es verdad que en la casa puede pasar de todo, aunque no creo que Darek sea el perfil de Makoke.

C. Y su boda con Benji, ¿para cuando?

L.M. Eso quisiera saber yo... En serio, esperaremos un tiempo, porque ahora estamos centrados en nuestro hijo, Matías, y en el nuevo restaurante que en breve abriremos en Madrid.

C. ¿No tiene la sensación de que ha vivido muy deprisa?

L.M. He vivido más rápido que otra niña de mi edad, pero es lo que he decidido y me siento muy orgullosa de lo que he aprendido para no cometer ciertos errores.

C. Saltó a la fama por su mala relación con su padre, a quien le recriminó públicamente que no se hubiera ocupado de usted y sus hermanos cuando dejó a su madre. ¿Repetiría hoy esas palabras?

L.M. Entonces no era consciente de la repercusión que tenían mis palabras. Hoy soy más cauta e intento no decir según qué cosas.

C. Le tengo que preguntar por su último encontronazo con su amiga Alba Carrillo a raíz de la separación de su padre y los comentarios que hizo. ¿Han hablado para arreglarlo?

L.M. No es mi amiga. Es verdad que, en su día, hubo cariño, pero las cosas que han pasado y lo que ha dicho públicamente me han demostrado que de amiga nada.

