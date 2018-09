13 sep 2018

Ha sido el bombazo del dia: Kiko Matamoros aseguraba que le había sido infiel con otra mujer a Makoke. Después de días de especulaciones, el colaborador de 'Sálvame' asumía su error y aseguraba que: "Me duele haberle hecho daño, porque es la única mujer que he querido y de la que he estado enamorado en estos 20 años".

Por el momento se desconoce el nombre de esta tercera persona aunque su compañera Lydia Lozano ha asegurado que: "Sí que lo sabía y sé quién es la chica. Pero nunca la he llamado ni he hablado con ella ni he intentado sacarle información", afirmaba contundente.

Después de estas declaraciones, ha sido Laura Matamoros, quien ha querido hablar sobre la infidelidad de su padre. "Me preocupa su inestabilidad. Le veo tal como le veis en televisión. Lo habrá pasado mal, me imagino, pero así es la vida. Es mayor y es algo que depende de él", aseguraba.

Es uno de los momentos más complicados para la familia Matamoros pues Laura y Diego ni si quiera se dirigen la palabra: "Para mí, ha sobrepasado todos los límites. Espero un acercamiento de alguna manera pero yo estoy muy bien como estoy", concluía Laura Matamoros.

