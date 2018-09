6 sep 2018

Thalía está a la orden del día. La cantante se ha hecho viral gracias a un vídeo que colgó en sus redes sociales y que misteriosamente se ha transformado en una de las posibles canciones del verano.

Todo un éxito mundial que ahora no dejamos de cantar. Pero Thalía nos ha vuelto a sorprender, una vez más, al ver la mansión en la que vive. Una lujosa vivienda de la que está deseando deshacerse. Por ella pide 20 millones de dólares y está situada en Greenwich, Connecticut.

Seguramente les suene los enormes jardines de esta casa, pues en ellos Thalía ha grabado su viral 'Me escuchan, me oyen, me sienten'. La casa tiene cuatro plantas, nueve habitaciones y catorce cuartos de baño. Además, cuenta con gimnasio, vestidores e incluso ¡un lago privado!

Sin duda, una de las mansiones que todo el mundo desea tener y que ahora está en venta. Por el momento, no se ha encontrado comprador pero gracias a los vídeos virales de Thalía, hemos podio ver un poco más de su intimidad.

