12 nov 2018

El nombre de Thalía se les había olvidado a muchos hasta que decidió celebrar en las redes sociales que sus seguidores subían como la espuma con ese "me escuchan, me oyen, me sienten" que ha sido capaz en convertir en un temazo musical y que la ha vuelto a poner en el mapa de la actualidad.

Aprovechando el tirón de aquel vídeo viral, la mexicana se ha convertido en uno de los personajes del momento y cada paso que da es seguido por la prensa internacional. El último, la visita que ha realizado a su abuela, Eva Mange, enferma desde hace años, un hecho que llegó a causar una guerra entre hermanas.

Aquellas asperezas entre Thalía y Laura Zapata, su hermana, son cosa del pasado. O, al menos, eso es lo que nos hace pensar que haya sido esta última la que haya informado al mundo de que la primera ha visitado a su abuela. Dando algunos detalles de cómo se gestó ese reencuentro.

Las puertas de mi casa están abiertas para que la visite" hermana de thalía

"Thalía le cantaba las canciones que le enseñó cuando era niña, las canciones que nos cantó a todas, que les enseñó a nuestros hijos, que les cantó a sus nietos, a sus bisnietos, a todos", ha detallado Laura sobre ese encuentro.

Además, ha confesado cómo se gestó ese encuentro: "Me mandó un mensaje y le dije que por supuesto, las puertas de mi casa están abiertas para que visite a nuestra abuela". Hay que recordar que es con ella con quien vive y quien se encarga de que tenga todas las atenciones necesarias.

La última vez que Thalía había visitado a Eva Mange fue en enero. Quizás, ahora comience a hacer más regulares esos encuentros y ayude a su hermana en el cuidado de esta y su enfermedad.

