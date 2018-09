6 sep 2018

Laura Escanes se marcó un 'remember' al compartir en Instagram una foto suya en bikini que se hizo durante sus vacaciones en Menorca. "Echo de menos estar en este paraíso", escribió.

Una vez más, la crueldad anónima se ha hecho patente en los comentarios y Laura Escanes ha sido víctima de muchos comentarios que han criticado su físico. Algunos decían que no ven el resultado del gimnasio, otros que parece que tiene "patas de elefante" o poco pecho y demasiada pierna.

La 'influencer' ha querido responder a todos esos 'haters' con un mensaje claro. "No es que me afectaran, pero de verdad, yo no me veo con piernas de elefante. Yo estoy feliz con mi cuerpo", explicaba Laura. "Lo que realmente me preocupa es que si lo hacen para picarme o si de verdad creen que tengo así las piernas. Hago estos stories porque flipo con estos comentarios", ha seguido.

Además, ha transmitido un mensaje positivo al afirmar "que no existe el cuerpo perfecto. Cada uno tiene sus debilidades, partes del cuerpo que le gustan más o menos, como para ir criticando el cuerpo de otras mujeres". Muy enfadada, ha seguido explicando: "Nos quieren meter en la cabeza que hay un tipo de cuerpo que nos tiene que gustar y no es así. Cuando leáis comentarios de 'influencers' o modelos y os hagan sentir mal, no hagáis caso porque cada cuerpo es un mundo".

