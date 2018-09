19 sep 2018

Laura Escanes ha cogido el gusto a responder a sus 'haters'. La 'influencer' ha compartido una imagen en la que ha contesta a todos aquellos que le dijeron que tenía "patas de elefante". Lo ha hecho con mucha ironía, una ironía que no todos sus seguidores han sido capaces de interpretar.

"Alegría pa tu muslo #muslonamuslona", ha escrito Laura Escanes junto a una imagen en la que aparece en bikini. "Me parece un poco hipócrita ese título cuando sabes perfectamente que de muslona tiene poco, Laura. Pero esto funciona así, hoy subes esta foto reivindicando esa clase de cuerpo y mañana un vídeo entrentando en el gimnasio. No quiero que suene a crítica, pero por desgracia en esto se ha convertido las redes sociales", le ha escrito una seguidora.

Hay quien me ve gorda, hay quien me ve flaca. Yo me veo feliz"

Ella ha querido responder matizando el significado del título elegido. "Efectivamente he utilizado la letra de una canción (que creo que es muy reivindicativa) para contestar a aquellos que me decían que tenían piernas de elefante". Además, da la casualidad que mis piernas ha sido algo de lo que siempre me quejaba, y gracias a la libertad que me da Instagram para subir mis fotos ya me da más igual", ha escrito la mujer de Risto Mejide.

Además, ha continuado diciendo: "Hay quien me ve gorda, hay quien me ve flaca. Yo me veo feliz, independientemente de los cambios que sufra mi cuerpo. Y sobre todo, sana. Si voy al gimnasio y entreno es por SALUD y hacer deporte, porque me gusta... Que reivindique un cuerpo con muslos no tiene nada que ver con ir al gimnasio", ha añadido.

