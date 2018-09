7 sep 2018

A parte de cantar, Chenoa es uno de los personajes ya míticos del programa 'Tu cara me suena'. Ha sido en el Festival de Vitoria donde han hecho su presentación para esta nueva temporada, y ha sido aquí donde la cantante ha querido hacer una revelación acerca de su estado sentimental.

Después de que unas fotografías de Chenoa junto a su expareja Javier Arpa hicieran saltar las alarmas sobre una posible relación, la cantante ha asegurado que no es cierto: "Yo no he dicho ni mu y no voy a decir nada. Lo único que voy a decir es que no, nunca jamás pasó, es así de claro. No se confirma ni se desmiente algo que no ha existido", concluía la cantante.

Chenoa ha asegurado que ahora está centrada en su trabajo y en nada más: "No tengo pareja, evidentemente, ni tengo hijos, con lo cual puedo hacerlo de esa manera. Eso no me quita que tenga mi faceta de estar a gusto, de estar con mi gente y de pasármelo bien, y de tener oportunidades estupendas. ¡Es que qué más puedo pedir a la vida! Si es que estoy muy bien".

Sin embargo, ha asegurado que no cierra puertas al amor: "No tengo el corazón cerrado, simplemente es que estoy muy focalizada en lo mío y no quiero ahora mismo nada más", concluía.

