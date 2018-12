4 dic 2018

Chenoa no tiene reparo alguno en hablar de su vida privada. Así lo ha dejado claro en 'Zapeando', programa en el que colabora. La cantante ha mostrado muchas veces facetas de su vida desconocidas para sus seguidores pero lo que nunca había confesado antes, hasta hoy, es su mayor miedo.

Para muchos será una tontería aunque otros se pueden sentir muy identificados con ella. "Cuando entro lo primero que hago es sonreír mucho a las azafatas, por si me ven cara de miedo que no se asusten. Las aviso. Digo 'Hola, ¿qué tal? Tengo miedo a volar'", explicaba.

Aunque durante el programa, no se lo han tomado en serio, lo cierto es que de broma no tiene nada. Chenoa ha afirmado incluso que cada vez que sube a un avión, sus lágrimas están presentes: "Intento ser maja al principio, luego me pongo un poco blanca si hay turbulencias y a veces se han sentado y me han dado la mano. Tengo tanto miedo que me pongo a llorar", concluía.

