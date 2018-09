7 sep 2018

El último viaje de Dulceida no ha sido tan idílico como pensábamos. Tampoco como ella había imaginado. La 'influencer' ha utilizado las redes sociales para denunciar los desagradables momentos que vivió durante su viaje a Hawaii y que, desgraciadamente, muchas mujeres sufren a diario.

"Estoy harta. Ayer fuimos las cuatro (amigas) a la playa a ver las estrellas y cuando nos estábamos marchando se acercó un chico, nos preguntó de donde éramos y cuando nos fuimos, me cogió del brazo y me dijo: "Tú estás muy bonita". Me solté rapidísimo y sentí miedo e impotencia", escribió Dulceida en sus 'stories'.

Pero no ha sido el único momento tenso vivido en su viaje. Según ha seguido contando, ella y su mujer, Alba Paul, han tenido que vivir con un acoso continuado. "Esta tarde, Alba y yo nos hemos vestido de hawaianas para grabar en la playa y un señor nos ha seguido y ha estado babeando y diciéndonos cosas hasta que le hemos hablado mal y se ha ido", ha relatado.

Insultar o acosar a una mujer no es gracioso, no te hace ser guay" Dulceida

El tercer capítulo lo vivió mientras realizaba un gesto tan cotidiano como comprar el desayuno: "Y ahora mismo hemos ido a comprar el desayuno de mañana y ha entrado un chico y nos ha perseguido por el supermercado, cuando pagaba se ha acercado a mí diciendo cosas que no he entendido. Me ha dado un put* beso en la mejilla y se ha ido corriendo".

Como reflexión final, Dulceida hace una reflexión sobre situaciones como estas que viven las mujeres a diario: "Creo que todas hemos vivido situaciones así. Vídeos como este (que repito, me ha dado asco y vergüenza) solo fomentan este tipo de comportamiento en los que no se respeta a las mujeres. Si al describir a una mujer solo se te ocurren insultos y comentarios sexuales, háztelo mirar. Si al ver a una mujer por la calle, te sientes con el derecho de acosarla, háztelo mirar. Necesitaba decir esto porque estoy cansada de sentirme incómoda, sentir miedo y que esto pase continuamente. Insultar o acosar a una mujer no es gracioso, no te hace ser guay, todo lo contrario".

Una imagen de los stories compartidos por Dulceida.

