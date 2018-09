22 sep 2018

Por fin ha llegado el día de la esperada boda entre Pelayo Díaz y Andy McDougall. Si por algo se caracteriza esta boda es por la gran cantidad de 'influencers' que están invitados a ella, además de ser 'chic', muy 'chic'.

Entre los invitados a la ceremonia se encuentran Dulceida y su mujer, Alba Paul. Mientras se dirigían a la ceremonia, nuestra 'influencer' patria ha grabado un vídeo en el coche. En él se puede intuir un detalle de su 'outfit' que seguramente haya dejado a más de uno con la boca abierta.

Dulceida ha elegido un top lencero semitransparente que no deja lugar a la imaginación y que claramente se ve a través de él uno de sus pezones. Pero parece que en la ceremonia no irá presumiendo de pechos. Poco después ha compartido otra imagen en la que sale con el 'look' completo y está tapada con una chaqueta roja de Dolce&Gabanna.

Los trucos de la melena de Dulceida no nos son ajenos: la influencer ha dejado sus habituales ondas al agua de lado para llevar el pelo suelto y liso.

Dulceida en el vídeo en el que muestra su pezón. pinit

