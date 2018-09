7 sep 2018

Compartir en google plus

'Mis pensamientos exactamente'. Esa sería la traducción literal de las memorias que Lilly Allen acaba de sacar a la venta y en las que no miente con el título, porque habla abiertamente de absolutamente todo sin ningún tipo de filtro.

Por ejemplo, allí podemos leer cómo se sentía tan solo que decidió contratar los servicios de unas prostitutas. Pero es que, durante las entrevistas de presentación de este libro, está dando aún más titulares jugosos de los que ya contiene el mismo.

La cantante asegura que, lo más impactante que vio en su vida fue "a James Blunt practicando sexo con alguien en el vestíbulo de mi habitación del Chateau Marmont de Los Ángeles. No es que sea vergonzoso tener relaciones sexuales con James Blunt, es solo que sucedió en el vestíbulo de mi habitación".

Durante las páginas de sus memorias hace confesiones tan fuertes como: "Esta soy yo: Lily Allen. Soy una mujer. Soy madre. Fui una esposa. Bebo. He tomado drogas. He amado y he sido decepcionada. Soy un éxito y un fracaso".

Seguro que, con estas pinceladas de las que ha ido salpicando las entrevistas, será un éxito de ventas.

Más noticias de Lily Allen...

- Lily Allen, irreconocible en el 'selfie' que ha subido a Instagram

- Lily Allen, madre por segunda vez

¿Sabías que Lily Allen es Tauro? Consulta su horóscopo