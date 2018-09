7 sep 2018

Ahora que la gira de 'Operación Triunfo 2017' ha terminado, los triunfitos tienen que buscarse sus propios métodos para centrarse en sus proyectos musicales, empezando por tener una residencia fija, algo que le permite tener estabilidad a la ahora de crear.

Aunque esto parezca una cosa fácil, realmente no lo es. Es uno de los problemas que está teniendo Luis Cepeda. Sus deseos de vivir en la capital se están haciendo de rogar. ¿Por qué?

Al parecer, el cantante ha pedido ayuda a sus seguidores en las redes sociales ya que al ser un artista, no tiene una nómina fija: "No me han dado piso porque no tengo nómina fija". Desde principios de verano, la búsqueda de un ático "bonito y grande" se le está atragantando al triunfito.

A este problema, se le suma el rumor de la posible ruptura con Aitana Ocaña. Su relación comenzó dentro de la academia y según sus seguidores, se está desinflando fuera de ella. ¿Seguirán juntos?

