7 sep 2018

Se confirma finalmente que Aitana y Cepeda siguen juntos. Los rumores saltaron hace unos días cuando, segun la versión de varios seguidores, Aitana se dejaba ver con Vicente, su expareja, en una discoteca.

Lo cierto es que no existían imágenes de este momento. Además, estos rumores coincidieron con un 'twet' de Cepeda donde aseguraba que su vida privada la iba a dejar a un lado y se iba a centrar en su carrera musical: "Me gustaría aclarar que a partir de ahora mi intención es centrar mi carrera profesional y dejar a un lado mi vida privada. Soy consciente de que se ha expuesto en un programa de tv, pero ya no estamos en ese programa. Espero que lo podáis entender y disculpad mis arrebatos", explicaba el cantante.

No obstante, todos estos rumores han quedado en el olvido debido a que los dos triunfitos disfrutan juntos de la noche de Madrid. En una conocida discoteca ambos se besan sin pudor alguno. Los seguidores de 'Aiteda' pueden estar tranquilos porque hay relación para rato. ¡Qué viva el amor!

Aitana y Luis Cepeda se besan en una discoteca de Madrid. pinit

