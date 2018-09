7 sep 2018

El testamento de la gran dama de la canción española, recientemente desaparecida, ya se conoce. María Dolores Pradera deja herederos a sus dos hijos, fruto de su relación con el director y actor Fernando Fernan Gómez, a partes iguales, Fernando y Helena Fernán Fernández,

La cantante siempre quiso preservar su vida privada. Poco se conoce del patrimonio que cosechó a lo largo de su carrera. No fue mujer de grandes joyas, pero sí pudo lucir alguna pieza de gran valor en sus conciertos. No fue, tampoco, mujer de inversiones inmobiliarias, pero consiguió uno de los mejores pisos en la conocida -y carísima- calle Orense de Madrid. Concretamente, en su número 22. La planta donde vivió en los últimos años María Dolores es una de las más altas de este bien inmueble.

Este piso ya tiene nuevos propietarios: los dos herederos de Pradera, Fernando y Helena. Estos han decidido alquilarlo y están en mediación para cerrar el contrato. Corazón ha indigado para saber que los alquileres de pisos de características parecidas superaría los 3.500 euros mensuales.

Esta revista se ha puesto en contacto con Helena y, al preguntarle cómo es su vida sin su madre, es tajante: "Ahí vamos. Poco a poco y adaptándonos".

Tras el fallecimiento de la cantante, hubo polémica entre los hijos por en lugar donde se despediría a la estrella. "Me hubiese gustado despedir a mi madre en un teatro, pero mi hermano no ha querido", explica Elena, hija de la fallecida. "María Dolores Pradera se merecía una despedida en las tablas escénicas y no en el tanatorio de la M30", agrega.

