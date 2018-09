9 sep 2018 Carlos gonzález

Tiene 22 años, es actriz y dicen que su padre es amigo de Gérard Depardieu. Poco más se sabe de la mujer que acusó al actor de haberla violado y agredido sexualmente en la casa que él tiene en París. Unos hechos que habrían ocurrido los días 7 y 13 de agosto, y que la Justicia francesa está investigando. El abogado defensor ha corrido a desmentirlo: "Estoy convencido de que Gérard Depardieu quedará exento de toda culpabilidad".

Aunque esta no es la primera vez que al actor se le asocia con el tema de las violaciones. En 1991, estaba en la cima de su carrera, acababa de ganar su único Globo de Oro por 'Cyrano de Bergerac' y le habían nominado al Oscar. La revista 'Time' le preguntó por unas viejas declaraciones en las que aseguraba que durante su duro pasado había participado en violaciones. La prensa americana quiso saber si era verdad o no, y él respondió que sí: "Era algo absolutamente normal en aquellas circunstancias. Forma parte de mi infancia".

El escándalo fue enorme y hasta pidieron que boicotearan sus películas. Depardieu emitió un comunicado negándolo todo y amenazando con tomar medidas legales. Aseguró que le habían malinterpretado, que se había producido un problema con la traducción o que sí fue testigo de este tipo de actos, pero nunca participó en ellos. "Sería más preciso decir que tuve experiencias sexuales a una edad temprana, pero violaciones nunca. Respeto demasiado a las mujeres". Después de eso, ni siquiera se presentó en la ceremonia de los Oscar. Tenía muy claro que había perdido cualquier posibilidad de ganar.

¿Por qué pedir ayuda?

En su polémica autobiografía, contaba todo un catálogo de horrores: desde que su madre había intentado matarle con agujas de punto cuando aún estaba en su vientre hasta la temporada que se dedicó a ayudar a un ladrón de tumbas para hacerse con las joyas de los muertos. Entró en la cárcel a los 16 años por robar un coche y ejerció la prostitución. Frente a todo ello, parece un pecadillo sin importancia que. en 2011. se pusiera a hacer pis en el pasillo de un avión después de que la azafata no le dejara usar el baño, porque iban a despegar.

En esa ocasión, al parecer, iba bebido. Como el día que se cayó de su moto en 2012 y la policía descubrió que tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,8, cuando el máximo permitido es 0,5. Y es que, según reconoció en 2015, es alcohólico: "Es una gran tristeza darse cuenta de que eres adicto a algo", dijo. Aunque la posibilidad de buscar ayuda ni se la plantea: "No, eso nunca, lo de Alcohólicos Anónimos es una mierda".

A finales de 2013, Julie Depardieu, su hija mayor, aseguró que el actor no iba a vivir mucho por culpa de sus excesos: "Ya verás, no envejecerá. En cinco años, ya no está". Un plazo que vence en breve. Su ex Carole Bouquet dio la que quizá sea la mejor definición del actor: "Solo tienes que mirar a Gérard físicamente para entender ciertos aspectos de su carácter. Hay hombres que son ogros. Sus apetitos raramente son satisfechos. La vida no les satisface y el exceso casi tampoco".

