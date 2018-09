11 sep 2018

Estefanía Unzu, más conocida en el mundo de YouTube como Verdeliss es una de las concursantes confirmadas para la nueva edición de 'GH VIP'. Una noticia que ella misma anunciaba a través de las redes sociales hace tres días, en las que cuenta con más de un millón y medio de suscriptores en YouTube y más de 680 mil en Instagram. Redes sociales en las que también está siendo duramente criticada por su decisión de entrar embarazada de su séptimo hijo a la casa de Guadalix.

Muchas de sus publicaciones se han repleto de comentarios en los que tachan a la 'youtuber' de "abandonar" a sus seis hijos durante su participación en el programa y en los que también cuestionan lo "inseguro" que puede ser entrar embarazada a 'GH VIP'.

Comentarios a los que la propia Verdeliss ha respondido en redes sociales argumentando que tras haber tenido seis hijos y dedicarles cada minuto de su vida, su marido insistió en que se "permitiera" tomarse un tiempo para hacer algo que a ella realmente quisiera hacer.

En su vídeo de YouTube en el que desvela la noticia, también recalca que el hecho de estar embarazada no es una enfermedad y que su estado no correrá peligro en el programa. Ya que asegura: "el programa coincidirá con el mejor momento de la gestación", en el que no hay las molestias de los primeros meses ni la incomodidad de los últimos.

Otras 'youtubers', como ha sido el caso de Belén Canalejo (B* a la Moda) han optado por defenderla de las críticas con mensajes de apoyo: "Me revuelve y me duele que juzguemos así a las personas cuando toman decisiones propias sobre cómo quieren vivir su vida" (...) "Podría ponerme a decir puntos que nos diferencian a Estefi y a mi que los hay, pero de un tiempo a esta parte, prefiero quedarme con lo que tenemos en común las personas, con lo que nos une", ha explicado.

