12 sep 2018

Ya conocemos a prácticamente todos los concursantes que entrarán en la casa de 'Gran Hmerano VIP 6'. Sin duda, la concursante más polémica, antes de entrar en la casa de Guadalix, ha sido Estefanía Unzu, o más conocida como Verdeliss para todos sus seguidores.

El hecho de que entre a participar en el programa de Telecinco siendo madre de seis hijos y embarazada, parece no haber sentado muy bien a sus seguidores, quienes le han criticado y le han tachado como "mala madre". A horas de comenzar el concurso, Verdeliss ha querido responder pero no a través de sus redes sociales sino en el programa de 'Sálvame'.

"Me he querido preparar mentalmente para los conflictos que me pueda encontrar. Estoy acostumbrada a lidiar a diario con conflictos. Mi marido Artiz siempre me ha dejado en mi terreno si quería entrar o no en 'Gran Hermano'", aseguraba Verdeliss.

A pesar de todos comentarios y acusaciones con los que ha tenido que enfrentarse la 'youtuber' entra en la casa de 'Gran hermano VIP' con muchas ganas: "Quiero conocer mi faceta alejada de mi versión de madre. Desde que fui madre a los 19 no he salido de mi pequeño ecosistema", concluía.

