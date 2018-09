12 sep 2018

Compartir en google plus

Han pasado ya unos meses desde que conocimos que Mario Casas y Blanca Suárez son pareja oficial. Los actores ya probaron suerte una vez aunque no les salió tan bien y tuvieron que dejarlo. Sin embargo, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y están disfrutando al máximo.

Han pasado unos días juntos en verano, disfrutando del sol y la playa. Sin embargo, es complicado verles juntos muy en a menudo debido a los asuntos laborales que ambos tienen. A pesar de ello, parece que su relación está cada vez más consolidada.

Al parecer, Mario Casas, acostumbrado a subir diariamente fotos a su cuenta de Instagram, ha colgado la foto más provocativa de todo el verano: posa a la cámara mientras se come un helado con una camiseta de tirantes.

Al instante, sus seguidores han comentado la foto, deseando convertirse en el helado protagonista de la foto. Pero lo más llamativo no es la foto en sí, sino la contestación de Blanca Suárez al comentario de un seguidor, muy interesado en saber dónde podría comprar el helado que estaba degustando Mario Casas: "Joder. Todo el mundo quiere ser ese helado pero a mí lo que me gustaría sería que Mario me dijera donde puedo comerme ese helado".

Al instante, Blanca Suárez no pudo evitar contestarle con unos iconos de risa. Parece que a la novia del actor le hizo mucha gracia su comentario. Con esto, la actriz demuestra que sigue muy de cerca las redes sociales de su chico. ¡Que viva el amor!

Más noticias de Mario Casas y Blanca Suárez

- Así ha sido la escapada romántica de Mario Casas y Blanca Suárez en Toledo

- Mario Casas y Blanca Suárez ya no se esconden

- Las fotos de las vacaciones de Mario Casas y Blanca Suárez

¿Sabías que Blanca Suárez es Libra? Consulta su horóscopo