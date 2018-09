13 sep 2018

'Operación Triunfo 2017' ha pasado a la historia y aunque nadie se quiera olvidar del 'boom' que ha ocasionado esta edición de músicos, lo cierto es que 'OT 2018' va a comenzar dentro de muy poco. Por eso, Aitana Ocaña aunque nunca ha renegado de su paso por la academia, ha decidido cambiarse su nombre en las redes sociales.

'Aitana_ot2017' era el nombre que utilizaba la triunfita en todas sus redes sociales. Ahora ha querido tener su propio sello de identidad y con tan solo poner una X al final de su nombre, la cantante ya tiene un nuevo apodo en sus redes sociales: 'Aitanax'

Sus seguidores se alarmaron en seguida, y Aitana no tardó en aclarar qué es lo que realmente había sucedido: "¡A ver! No me han convencido mucho nunca las barras bajas, ni los oficiales, ni los music! (pero es una opinión personal, que en realidad son muy profesionales) Entonces...mirando cuentas no activas! (porque las activas utilizan su instagram, y son suyos) Finalmente, @aitanax", escribía l atriunfita en su cuenta de Twitter.

