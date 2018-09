13 sep 2018

El despliegue de Mediaset para anunciar el nuevo rostro de Carmen Borrego y el cambio de 'look' de Terelu Campos fue tal que se decidió poner una lona en la entrada de Telecinco con la imagen de los cambios y fue destapada durante el especial de 'Las Campos'.

Ana Rosa Quintana comentó en directo que cuando ella llegó, “que era muy temprano, no habían bajado la lona hasta abajo”. Añadiendo más espectación, por si había poca, al momento de descubrir el cambio de Carmen Borrego tras su intervención.

La presentadora de la mañana, inocentemente, pensó haber visto un cartel del antes y el después de la hija pequeña de María Teresa Campos: "He visto papada y no papada", confesaba. Pero en realidad era una imagen de las hermanas Campos juntas, no un antes y un después.

Al darse cuenta de su error, Ana Rosa Quintana se justificó, entre risas, diciendo que era muy temprano y que casi no había luz. Un error lo puede cometer cualquiera...

