13 sep 2018

Georgina Rodríguez continúa en el foco de la polémica y es que cada vez aparecen más informaciones nuevas en las que se evidencia que la situación familiar de la novia de Cristiano Ronaldo es más que complicada. La última polémica tiene que ver con su presunta hermana secreta, Patricia.

'Sálvame' ha sido el programa que ha dado con ella, después de haber contactado ya en otros programas con la abuela y el tío de la modelo. Lo cierto, es que el espacio de Telecinco ha averiguado que Patricia está instalada en Castellón y que su relación con Georgina también está basada en el distanciamiento, ya que asegura que apenas tienen contacto.

La historia de Patricia no es fácil y es que la joven perdió a su madre con sólo once años, momento a partir del cual asegura que se fue a vivir con Georgina e Ivana y la madre de estas. Una nueva familia en la que confiesa, no terminó de encajar: "Siempre me he sentido apartada", explicaba en el programa. Allí también declaraba: "Me metió en un internado mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas".

La relación entre esta supuesta hermana secreta de Georgina y la novia del futbolista asegura que fue diferente cuando la modelo comenzó su vida junto a Cristiano Ronaldo.

Patricia ha relatado que con motivo del cumpleaños de su hijo decidió ponerse en contacto con Georgina para pedirle un favor. "Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo. Me dijo que no quería molestarlo, que el estaba de vacaciones".

Unas nuevas informaciones sobre su familia sobre las que Georgina ha preferido no manifestarse por el momento.

