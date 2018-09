13 sep 2018

Ya está cansada. Julia Roberts no suele contestar a las críticas que recibe por los 'looks' que lleva en los diferentes festivales y actos a los que acude. No obstante, parece haberle molestado mucho un comentario que le hizo un seguidor, al meterse con ella por el vestido y el color de uñas que llevaba en el Festival de Toronto.

Todo comenzó cuando un seguidor fiel a Julia Roberts publicó una foto en Instagram igualando a la actriz con un icono de Hollywood, Joan Crawford. "La estilosa elegancia clásica", escribió junto a la foto. No obstante, esta comparación parece no haberle gustado a todos los 'followers' y uno de ellos no tardó en contestar lo siguiente: "En mi opinión Joan Crawford es más clásica y refinada y Julia lleva un feo esmalte de uñas negro".

Esto, parece haberle molestado mucho a Julia Roberts, que no dudó en contestar con un tremendo zasca en Instagram: "De hecho, es un esmalte azul marino con cristales de granates como si fueran salpicaduras de tierra. Por si quieres cambiar tu comentario de 'feo esmalte de uñas negro' por 'esmalte de uñas azul marino con cristales de granate'. Solo eso", concluyó la actriz.

Algo inédito en Julia Roberts, pues la actriz no suele contestar a todos los comentarios que escriben sobre sus diferentes 'looks'. Esto demuestra que a todos los 'celebrities' les importa lo que opinen de ellos.

