14 sep 2018

Llevaba mucho tiempo sin sincerarse ante los medios, pero esta vez Bustamante ha querido poner las cosas claras y acabar con ciertas leyendas.

Eufórico y tan vitalista como siempre, el cantante habla sin nostalgia ni rencor de su exmujer, Paula Echevarría, y aclara su relación con la bailarina rusa Yana Olina, así como otros asuntos espinosos a los que pone luz.

Embajador de Land Rover, viajó hasta Ámsterdam para conocer la colaboración que la artista Dua Lipa tiene con Jaguar I-Pace. La cantante ha conseguido que su canción 'Want to' se convierta en la más versionada gracias a un sistema que permite adaptarla a cada conductor. Dime cómo conduces y escucharás cómo suena.

Corazón ¿Ya está más calmado tras la tormenta mediática que supuso su final con Paula Echevarría?

David Bustamante Yo no he visto una tormenta con los míos sino fuera, con todo lo que se ha especulado, y de ahí mi tensión en ciertos momentos. Creo que todo ha sido mucho más natural.

C. ¿También ve natural el final de su amistad con Poty Castillo?

D. B. Hay personas con las que en una etapa de tu vida estás casi todos los días y luego van desapareciendo.

C. ¿Por eso ha dejado de seguirlo hasta en redes sociales?

D. B. Suelo dejar de seguir a la gente cuando no me gusta lo que ponen.

C. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿puede explicar por qué tardaron casi dos años en confirmar que su matrimonio estaba roto? ¿No hubiera sido todo más sencillo si se hubiera explicado desde el principio?

D. B. Para decir esas cosas hay que tener todo muy claro y es verdad que cuando decidí romper esa relación sí lo tenía, pero no había necesidad de decir nada. Yo no creo que hayamos mareado la perdiz, pero no sentía la obligación de anunciarlo públicamente.

C. Le recuerdo que su exmujer declaraba ante los medios que en su casa pasaban cosas pero no había decisiones firmes...

D. B. Eso lo decía ella, no yo. Siempre he callado. Nunca he dicho nada de lo que tuviera que desdecirme después.

C. ¿Por qué insiste en decir que fue una decisión suya?

D. B. Es que me molesta que hayan dicho que me echaron de mi casa cuando no es verdad. Me fui porque así lo decidí. Nuestra vida se enfrió y quise seguir mi vida y probar. Cuando entendí que estaba bien así, la decisión estaba tomada.

C. La irrupción del futbolista Miguel Torres como pareja sentimental de su ex debió ser un shock. Al menos en los medios supuso un revuelo tras recordar el videoclip que protagonizaron los tres apenas unos años antes.

D. B. Soy consciente de que tenía todos los condimentos para resultar un plato morboso, pero te puedo asegurar que me dio igual porque lo único que quiero es que la madre de mi hija sea feliz, y así lo será también mi hija. Es lo único que me preocupa. Me dio igual que fuera él u otro. No sentí absolutamente nada.

C. No suena muy convincente y menos en una persona tan pasional como lo es usted.

D. B. ¿Y quién te dice que en esos momentos no estaba yo viviendo otra relación bastante más pasional pero también bastante más discreta? Otra cosa es que no lo cuente, porque para anunciar algo tengo que tener tiempo y todo muy claro. Hasta que llegue ese día, de momento pruebo. Llevo más de dos años soltero y te aseguro que hago mi vida y muy bien, pero tengo que probar hasta encontrar la persona con la que quiera continuar. Te diré que desde pequeño he tenido mucha afición a probar.

C. ¿Mantiene amistad con Paula?

D. B. No se trata de amistad sino de familia, algo que seremos toda la vida. He tenido una relación preciosa durante trece años. Discutiremos como todo el mundo, pero te aseguro que nos llevamos bien y mantenemos una comunicación bastante fluida.

C. ¿Y con Yana Olina también le ocurre? Desde que empezaron en Bailando con las estrellas (TVE) lo suyo ha ido a más que una amistad. ¿Confirma por fin su relación?

D. B. Yana es una mujer maravillosa pero no tengo relación con nadie. Por lo que insisto que estoy soltero. No tengo novia. Evidentemente le tengo un cariño especial porque hemos convivido durante dos meses y soy muy cariñoso, pero no hay que poner nombres a las cosas tan pronto. Es como lo de la nueva ilusión, que cada dos por tres me adjudican una ilusión a la primera persona que se me acerca. Yo no soy tan rápido y la atención mediática hace que me cohíba y no pueda ser tan natural.

Mi hija quiere que tenga pareja, debe tener miedo a que me quede solo"

C. ¿Qué le pide a una pareja?

D. B. Lo primero es que no tenga prisa por salir en los medios y que me demuestre que me quiere de verdad. Los años me han hecho más sabio y observador. El día que tenga una relación la primera que lo sabrá será mi hija. Pero antes hay que convivir y probar... Una novia es alguien con la que no puedo dejar de estar, con la que espero estar unido siempre y cuando eso pase, lo diré.

C. ¿Siente que muchas mujeres se acercan solo por su fama?

D. B. No me pasa porque no doy pie. Me gusta conquistar y no lo fácil. Ahora no se puede ni decir un piropo, pero confieso que soy un romántico con la mujer y me encanta el proceso de la seducción, currármelo, quedarme con ganas, que haya magia, que vengan las cenas, que pasen cosas... Es muy diferente una aventura de una relación.

C. ¿Le molestaría que Paula y Miguel tuvieran un hijo cuando usted siempre dijo que le hubiera gustado darle hermanos a Daniella?

D. B. ¿Pero quién soy yo para opinar sobre eso? No me molestaría porque me da igual. Lo único que me importa es mi hija Daniella.

C. ¿Es verdad que se reunió con Miguel Torres para hablar de la situación?

D. B. No hemos hablado de nada ni tengo por qué hacerlo porque no es nada mío.

C. ¿Le veremos en más ocasiones junto a Yana Olina?

D. B. Es muy posible que sí. La quiero mucho y he encontrado una persona buena además de ser muy amiga mía. Pero no sé lo que pasará más adelante, ojalá pudiera contestarte de otra manera.

C. Hablemos de su carrera. ¿Cómo se presenta la temporada?

D. B. Estoy feliz porque me encuentro grabando un disco que creo es lo mejor que hemos hecho en estos 17 años de carrera. Es más actual y, como dice mi hija, «es la música que nos gusta a los jóvenes». Me ha venido muy bien mi participación en el programa de baile en TVE, donde la gente ha visto cómo soy yo de verdad y eso ha hecho que haya más afluencia en los conciertos. Llevamos siete sold out y así hasta final de gira, algo muy difícil en estos tiempos, y más sin un disco nuevo. Vivo un momento muy dulce, y más después de ver cómo ciertos medios de comunicación solo sacan noticias negativas sobre mí, como que me han tirado dos piedras en una gala, sin añadir que había llenado todo el aforo. Buscan provocarme.

C. ¿Por qué cree que quieren atacarle?

D. B. Porque venden esas noticias. Eso perjudica. Hay otros artistas que no son objetivo de esos medios y lo tienen más fácil que yo. En ese sentido siento que voy con la lengua fuera. Solo pido que se reconozca mi trabajo.

C. No se instaló en Miami por su familia. ¿Lo hará ahora?

D. B. Sigo teniendo en España lo más importa para mí. Por suerte no tengo problemas en mi trabajo, tengo la vida más o menos resuelta y de qué me sirve más éxito o dinero si me quedo sin lo que me importa.

C. Precisamente le iba a recordar sus problemas económicos…

D. B. Ojalá la gente tuviera mis problemas. Algún día, cuando pase todo esto, diré una noticia que aclarará toda mi situación, pero aún no es el momento

C. ¿Ha vendido su casa?

D. B. No porque se la he dejado a Paula hasta que la necesiten. Quiero aclarar que aparte de que me vaya bien para mí el dinero, como sé lo que es, no es tan importante. Hoy vivo en un ático del tamaño del salón de mi casa anterior.

C. ¿Cómo se sintió el día que llegó la sentencia de divorcio?

D. B. Era un paso más, no me supuso nada especial. Aunque suene reciente, nosotros no hacíamos vida de pareja desde hacía años, cuando me fui de casa.

C. ¿Añora la estabilidad emocional?

D. B. Cuando creces a nivel personal ya no dependes de una pareja. Me fascina vivir en pareja, pero hoy no tengo esa necesidad.

C. ¿Cómo ha vivido su hija toda la tormenta mediática y la llegada de sus nuevas parejas?

D. B. Mi hija por suerte es muy inteligente y madura, te diré que más que nosotros, y no dice nada. Lo único que quiere es que yo tenga pareja, debe tener miedo a que me quede solo.

C. ¿Le ha salido alguna canción inspirada en su final con Paula?

D. B. No porque no tengo tristeza. Estoy feliz, vivo uno de los mejores momentos de mi vida porque hago lo que quiero y con quien quiero.

C. Pueden pensar que el matrimonio le tenía oprimido.

D. B. Simplemente disfruté de mi matrimonio como también ahora de mi nuevo estado. He encontrado la fórmula para acostumbrarme a estar solo.

C. ¿Cuál es su consejo para los nuevos artistas como los de OT?

D. B. Que se rodeen bien. Hay muchos pelotas que surgen con el éxito y es complicado tener los pies en el suelo.

