14 sep 2018

Dicen que Kiko Hernández tiene intenciones de hacerse un arreglillo y yo hemos visto el resultado de esa operación estética a la que se ha sometido Carmen Borrego. Pero parece que ahí no ha quedado la cosa en el universo 'Sálvame', porque Belén Esteban ya piensa en un nuevo retoque.

Fue ella misma quien lo reveló durante el especial de 'Las Campos' al ver cómo había quedado la hermana de su compañera Terelu. "Yo, con lo que he visto, me he animado y voy a ver al doctor para ver si me puede meter un poco de mi barriguita", sentenciaba antes de añadir: "Así de claro lo digo".

Una intervención que, seguramente, la haría de cara a esa boda que anunciaba recientemente y que la convertirá en mujer de Miguel Marcos el próximo 22 de junio. Y un retoque que se sumaría a la lista de los que ya se ha hecho la de Paracuellos del Jarama en el pasado.

Ahora solo queda concretar los detalles y ponerse en las manos de un médico que le ha convencido por la espectacular nueva imagen que ya hemos podido ver de Carmen Borrego.

Más noticias de Belén Esteban...

- Así es la foto con la que Belén Esteban felicita a su novio Miguel por su cumpleaños

- Recogen firmas para que Belén Esteban desaparezca de la televisión

- Belén Esteban le pide a Maluma que actúe en su boda

¿Sabías que Belén Esteban es Escorpio? Consulta su horóscopo