15 sep 2018

"Pensé que él iba a morir. Pensaba que cualquier noche que fuera a dormirse, iba a tener tanta porquería en su cuerpo que no iba a despertar al día siguiente", ha revelado el mánager de Justin Bieber, Scooter Braun, en el programa radiofónico 'The Red Pill Podcast'. Unos pensamientos que recuerdan mucho a lo sucedido con Demi Lovato o con el reciente fallecimiento de Mac Miller, y que su representante afirma que estuvieron presentes durante la época más "oscura del cantante.

Concretamente asegura que esta preocupación duró un año y medio y que se inició en 2014: "Casi cada noche cuando iba a dormir – cuando él tenía el dinero para volar lejos de mí – estaba preocupado pensando que lo iba a perder", confiesa el manager de 37 años.

Un temor que se vio intensificado con el arresto de Bieber en enero del 2014, cuando fue descubierto conduciendo bajo la influencia del alcohol. Mismo mes en el que el cantante también fue acusado por atacar al chofer de una limusina en Canadá.

El segundo arresto sucedió en septiembre cuando un paseo con Selena acabó con el choque de su moto tipo ATV contra una minivan.

"Solía gritarme, él quería lanzar nueva música, quería salir de tour, pero si hubiera hecho eso, habría muerto. Por eso me rehusé a que lo hiciera", asegura Braun. Aún así confiesa que siente que durante ese año y medio falló "miserablemente" intentando ayudar a Justin Bieber.

Afortunadamente, Justin cambió su actitud y decidió dejar a un lado todo eso. "Creo que hizo una decisión razonable para cambiar por sí mismo, creo que durante un año y medio había fracasado miserablemente en intentar ayudarle, porque durante ese tiempo no cambió… No fue hasta un día en que se levantó y dijo: 'Eh, necesito hablar contigo, ya no quiero ser esa persona'", explica su manager.

Scooter Braun confiesa que a día de hoy su intención es la de seguir cuidando de Justin como parte de su familia: "Le prometí cuando tenía 13 años que nunca me rendiría con él. Pretendo seguir cumpliendo esa promesa", concluye.

