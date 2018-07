25 jul 2018

La cantante Demi Lovato ingresó de urgencias ayer, martes 25 de julio en Los Ángeles, debido a una sobredosis de heroína según informó el medio de comunicación TMZ. Fue una llamada de emergencia quien avisó a bomberos y policías de la ciudad para que acudieran a la vivienda de la cantante, en Hollywood Hills, para socorrerla. La cantante estaba inconsciente.

Por el momento, ni el hospital ni su representante han afirmado que sea una sobredosis de heroína aunque el portal TMZ afirma que Demi Lovato recibió, antes de acudir al hospital, un tratamiento de choque con antinarcóticos.

Conocemos a la cantante y actriz desde que era pequeña, cuando protagonizaba una de las películas más míticas de Disney, 'Camp Rock'. Años después, Demi Lovato aceptó ser adicta al alcohol: "No era capaz de estar sobria. O estaba drogada o pensaba en las drogas", afirmó.

Sin embargo, hace un timepo, publicaba una foto en su cuenta de Insatgram donde celebraba seis años de salud: "Muy agradecida por otro año de alegría, salud y felicidad. Es posible", explicaba.

No obstante, hace un par de semanas admitió que había vuelto a recaer, sacando un tema llamado 'Sober', cuya letra dice lo siguiente: "A los que jamás me abandonaron: ya hemos pasado por este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria. Quiero ser un modelo vital pero solo soy humana... Siento estar en este punto otra vez, prometo lograr ayuda. No era mi intención. Lo siento por mí misma".

