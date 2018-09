17 sep 2018

Eva de la Caridad Méndez, o más conocida como Eva Mendes ha asegurado que no quiere volver a actuar. La actriz se muestra muy unida a sus dos hijas y por el momento, no se encuentra preparada parra volver al trabajo.

"Estoy obsesionada con mis niñas, no las quiero dejar. Siguen siendo muy pequeñas", aseguraba al medio 'E! News'. La actriz ha querido elogiar a su pareja, el actor Ryan Gosling ya que juntos, han formado una buena pareja.

"No siento que tenga que hacer un balance, que equilibrar todo. De alguna manera me he dado cuenta a medida que he ido avanzando y he sentido que he tenido apoyo. Tengo a mi familia, tengo a la familia de Ryan y es todo lo que quiero, y lo mejor es tener una familia que te apoye", concluía.

El amor que ambos sienten es mutuo. Ryan Gosling, tras ganar un Globo de ORO en 2017 por la película 'La la land', dedicó unas emotivas palabras a su pareja: "Mientras estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi compañera criaba a nuestra hija mientras estaba esperando a la segunda y ayudaba a su hermano en su lucha contra el cáncer. Si no hubiera sido por ella, otra persona estaría aquí. Gracias, cariño".

