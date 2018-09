18 sep 2018

Compartir en google plus

Muchos de los concursantes que han entrado en la casa de 'GH VIP' tenían un componente de morbo a sus espaldas. Entre ellos, Aurah Ruiz, en el punto de mira de los medios de corazón desde hace más de un año por su tira y afloja en las redes sociales con Jesé Rodríguez, padre de su hijo nacido de manera prematura.

Los participantes del 'reality' no llevan ni una semana en el interior de la casa de Gudalix y la ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya se ha puesto las pilas y ha comenzado a dar detalles de esa vida privada en común con el futbolista con el que ha acabado como el Rosario de la Aurora.

La canaria, que terminó llorando, comenzaba contando cómo es la enfermedad del pequeño Nyan: "Mi hijo no puede tener ningún ayuno. Lo único que le hace que sobreviva a esto es la sobrealimentación. Si tú le das de comer, se lo tienes que dar con una jeringuilla, y es superlento. Te puedes tirar dos horas dándole de comer; y hay que darle cada tres horas".

Mónica Hoyos consuela a Aurah Ruiz en la casa de 'GH VIP'. pinit

Si tú lo ves, físicamente parece que está bien"

"Si tú lo ves, físicamente parece que está bien. A él le dan bajadas de azúcar, pero severas. Cuando está durmiendo puede pasarle eso; y si yo me quedo dormida y le pasa algo, cuando yo me despierto me muero", continuaba con esos detalles sobre el menor.

Era entonces cuando entraba en el tema polémico de cómo Jesé se habría desentendido de su hijo: "No le quiere ver. Nadie lo entiende. Nadie de mi familia lo entiende, porque él lo dio todo hasta enero, era una locura con el niño y conmigo. Pero de repente, adiós. Es que el niño no se lo merece. Si él estuviera bien…".

"Espero que algún día recapacite. Si te tocan a tu hijo, y le hacen daño directo o indirecto, matas. Y eso no lo sabía yo cuando estaba embarazada", concluía su relato.

Más noticias de Aurah Ruiz...

- GH VIP: Jesé Rodriguez lanza su primer dardo a Aurah Ruiz

- Las condiciones de Aurah Ruiz para entrar en 'GH VIP'

- Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, insultos y peinetas en su nuevo enfrentamiento

¿Sabías que Aurah Ruiz es Escorpio? Consulta su horóscopo