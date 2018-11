21 nov 2018

La vida sentimental de Aurah Ruiz no parece haber sido un camino de rosas. A sus problemas, más que conocidos por el lector habitual de prensa de crónica social, con Jesé Rodríguez, padre de su hijo Nyan, les precedió una relación en la que lo pasó más que mal como consecuencia de los malos tratos recibidos.

Lo contó ayer mismo, en el confesionario de la casa de 'GH VIP', donde acabó rompiendo a llorar al recordar esa experiencia tan terrible en su vida. "Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte y no se lo merece nadie", era la revelación que provocaba que se le saltaran las lágrimas.

Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos"

Lo hacía mientras dibujaba la curva de su vida. Tras llegar a ese punto bajo del que ya ha escapado, los recuerdos de Aurah mejoraban, porque manifestaba que Suso Álvarez, con quien ha comenzado 'algo' dentro del 'reality', es "lo mejor que me ha pasado en este 2018". Aunque reconocía que la continuidad del romance una vez concluya el concurso va a ser complicada... "Vivimos a muchos kilómetros de distancia y la situación de mi hijo es muy complicada. No todo el mundo puede aguantar algo así", sentenciaba.

También hablaba de su hijo, enfermo desde que nació de manera prematura hace año y medio: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero tener un hijo enfermo es muy duro. Me pasé diez meses metida en un hospital y con todos los problemas judiciales con mi expareja. No se lo deseo a nadie".

Aurah Ruiz llorando a lágrima viva al recordar la relación tormentosa en la que sufrió malos tratos. pinit

Aurah, que entró a la casa para sorpresa de muchos, se ha convertido en una pieza indispensable del 'reality', sobre todo por esa trama amorosa con un Suso en el que se ha refugiado y que le está dando todo ese cariño que estaba deseando encontrar en una pareja.

Quizás, ahora sí, haya tenido suerte en el amor...

Más noticias de Aurah Ruiz...

- Aurah Ruiz atraviesa su peor momento en 'GH VIP'

- Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez: cara a cara en los juzgados... por plasma

- ¿Cuánto cobra Aurah Ruiz por cada semana en 'GH VIP'?