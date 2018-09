18 sep 2018

Todo apunta a que ya ha ocurrido el primer 'edredoning' bajo las sábanas de 'GH VIP'. Según han apuntado en la web de Telecinco, los protagonistas han sido Suso y Aurah Ruiz, que desde el inicio del 'reality' ya habían demostrado que había una conexión especial entre ellos.

Al parecer, todo ocurrió durante la noche, cuando todavía la luz estaba encendida. Suso y Aruah compartieron cama, besos, arrumacos... una cosa llevó a la otra. Según relata el minutado, fue él quien propuso a la ex de Jesé Rodríguez taparse con las sábanas y a partir de ahí solo se escucharon apasionados besos que indicaban algo más.

No hay duda que la pasión entre ellos ha resurgido. Porque no, no es la primera vez que comparten confidencias o algo más. Fue antes de entrar en la casa, según Kike Calleja, ambos coincidieron en un reservado donde hubo más que palabras, algo que ninguno de los dos ha negado.

