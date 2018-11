28 nov 2018

No ha pasado ni una semana desde que viéramos a Suso Álvarez romper en llanto ante la expulsión de Aurah Ruiz de la casa de 'GH VIP'. Lo está pasando mal sin ella dentro del 'reality', sin embargo, ayer, durante el directo del 'Límite 48 horas', tuvo una reacción que no le ha gustado nada a la canaria y que puede traer consecuencias para su relación.

Contactaban con la casa y se le daba la oportunidad a Suso de decirle unas palabras a la que es su pareja. Pero su discurso fue el más desafortunado posible: "Espero que estés disfrutando, que ahora en plató todo es mucho más divertido. Tampoco creo que estés en el hotel viendo el 24 horas, estarás por ahí de pingoneo. Que disfrutes, que te lo pases bien…".

Aurah se revolvía. No le hacían nada de gracias las palabras de Suso y le daba la réplica: "Mira, como dice él, no he tenido tiempo de ver el 24 horas. Pero no por estar de pingoneo, sino porque estoy 24 horas con mi hijo. Yo sigo aquí y lo estoy esperando".

Voy a hacer todo lo posible porque sea mi novia"

Suso daba un paso atrás y en el confesionario se desahogaba: "La voy a echar un montón de menos. Voy a hacer todo lo posible porque sea mi novia. El miedo que me da es que yo no le puedo dar la vida que los otros novios sí le han dado y tengo miedo a perderla. Aurita, te has llevado mi corazón".

"Es que también tengo miedo de que ella haya salido y ya no sienta lo mismo porque yo me he quedado con el mismo sentimiento. Y además, es la primera vez que me enamoro y que lloro así por una chica. No solo es el amor, es todo lo que arrastra y me deja hecho una mierda. Solo quiero estar con ella. La voy a echar un montón de menos hasta que la vea", concluía.

¿Será capaz Aurah, una vez más, de perdonar a Suso por sus comentarios? El pasado domingo reconoció ante Sandra Barneda que había visto vídeos del 'reality' y que algunas de las cosas que su novio había dicho, desde fuera, le habían parecido intolerables por estar cargadas de machismo.

