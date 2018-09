18 sep 2018

No le va lo de aparecer en los medios. Soon-Yi prefiere mantenerse al margen de todo y continuar con su (aparentemente) tranquila vida en su apartamento de Nueva York. Pero estos días ha preferido romper su silencio y salir en defensa de su marido, Woody Allen. Lo ha hecho en una entrevista concedida a 'New York Magazine' que ya ha levantado ampollas entre la familia de Mia Farrow, la mujer que la adoptó en 1978.

"Lo que le ha pasado a Woody es tan preocupante, tan injusto...” asegura Soon-Yi a la publicación. En sus declaraciones, acusa a su madre adoptiva de aprovecharse “del movimiento MeToo y ha puesto a Dylan como una víctima”. La entrevista de la mujer de Woody Allen, con quien se casó en 1997 (cuando el cineasta tenía 56 años y ella, 20), fue concedida a la periodista Daphne Merkin, con quien se reunió en varias ocasiones en su casa neoyorquina. En uno de esos encuentros estuvo presente el propio cineasta, que solo aseguró sentirse como un paria y aseguró que "la gente piensa que soy el padre de Soon Yi, que la violé y me casé con mi hija menor de edad y retrasada".

Soon yi, por su parte, ha sido bastante más expresiva. En su charla confiesa que tuvo problemas de aprendizaje y que Farrow la cogía “por los pies y me colocaba boca abajo para que la sangre me llegara a la cabeza, como si así fuera a hacerme más lista". La mujer de Allen no aborda la denuncia de abuso hecha por Dylan Farrow hacia el cineasta, pero sí habla de que para Farrow “tuvo que ser duro” enterarse de la relación entre Allen y Soon Yi, algo que descubrió a través de unas fotografías.

Por su parte, Ronan y Dylan Farrow han emitido comunicados através de Twitter para apoyar a Mia Farrow y para calificar de asquerosas las líneas en las que habla Soon Yi, y para asegurar que la periodista que firma la entrevista se jacta de ser amiga de Allen desde hace cuatro décadas. “Como periodista, me sorprende la falta de cuidado de los hechos, la negativa a incluir testimonios de testigos que contradigan falsedades en esta pieza, y la imposibilidad de imprimir las respuestas de mi hermana”, sentencia Ronan.

