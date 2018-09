19 sep 2018

Carmen Borrego Borrego reapareció radiante tras su operación. La hija pequeña de María Teresa Campos se sometió a un lifting cervical que, además del cambio físico, también le trajo un cambio psicológico, según ha afirmado ella.

"No solo se me rejuvenece la cara, también el alma. Es como si me hubieran quitado el sufrimiento de mi cara", ha afirmado Carmen Borrego en una entrevista para 'Lecturas'. Aunque todo sean sonrisas ahora y reciba halagos de sus seres queridos, no todo ha sido tan fácil.

Al parecer, el médico le advirtió que podría sufrir una depresión tras la operación y así ha sido. "He estado completamente hundida, muy mal, hasta que he empezado a salir", ha confesado al mismo medio. De hecho, tras la operación está muy nerviosa: "Tengo mucha ansiedad, intento relajarme y no lo consigo. Duermo muy mal, tengo unas pesadillas horribles. Psicológicamente no estoy bien".

