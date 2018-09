24 sep 2018

El pasado fin de semana, Carmen Borrego se sentaba en 'Sábado Deluxe'. Es cierto que ya habíamos visto cómo había quedado su cara, pero al haber pasado un par de semanas más, la cirugía estaba más asentada y pudimos ver una aproximación más real de cómo será la nueva Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos habló de cómo, a pesar de que se ve estupenda, tuvo un batiburrillo de sentimientos encontrados. "He tenido un sentimiento contradictorio con mi operación", contaba delante de Jorge Javier Vázquez.

No es lo mismo verte maquillada que verte en casa"

"Me he sentido culpable por sentirme mal por mi intervención viendo la que se le viene encima a mi hermana", se sinceraba antes de confesar que no tendría problema, a pesar de todas estas dudas y choques de pensamientos, de volver a someterse a una cirugía.

Y eso que aún no está al 100%, que sigue teniendo cierta hinchazón en el cuello y algunos hematomas. Pero el maquillaje de la tele hace milagros y así lo manifestó en el programa de Telecinco: "No es lo mismo verte maquillada que verte en casa, ahí no me gusta tanto".

Borrego también afeó la conducta a Lydia Lozano, que tuvo un comentario desafortunado hacia ella nada más salir de quirófano, pero dijo que era agua pasada.

