19 sep 2018

Jorge Barzález se alzó como ganador de 'Masterchef 5'. Un programa que sin duda le ha dado muchas alegrías pues también conoció allí a su hasta ahora pareja, Miri. Hace tan solo unas semanas que la expareja anunció su separación, algo inesperado para todos sus seguidores ya que ambos se dejaban ver en las redes sociales muy compenetrados.

Ahora, Jorge Brazález colabora en 'Viva la vida', programa presentado por Toñi Moreno. Sin embargo, el cocinero no se libra de las críticas ni enseñando su cuerpo completamente desnudo en su cuenta de Instagram. Ultimamente, los famosos muestran su cuerpo sin pudor alguno en las redes sociales y como tal, Jorge Brazález también lo ha hecho.

Sin embargo, hay seguidores que no lo entienden pues preferirían que el cocinero subiera más fotos y recetas de comida. "He visto 'Masterchef' en su perfil y pensé que hablaría de cocina, pero veo que no", escribía uno de sus seguidores.

Más noticias de Jorge Brazález

