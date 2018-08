23 ago 2018

Una ruptura inesperada. Jorge Brazález, ganador de la quinta edición del concurso culinario de Televisión Española Masterchef ha anunciado a través de Instagram su ruptura con la finalista de la misma edición Miriam Pérez-Cabreroamor.Poco más de un año de una relación que se cocinó a fuego lento en el plató de televisión y que luego continuaron fuera del 'talent'.

"Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. @mirimchef5 y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas. Mi amor perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es lo justo, para con todos.Momentos difíciles, se ruega respeto. Adiós Princesa.

Durante el concurso, los rumores siempre rondaban a ambos, debido a la química existente entre ellos, que traspasaba la pantalla. Juntos anunciaron el año pasado su relación en su canal de Youtube y ahora han sido las redes el canal para comunicar su distanciamiento. ¿Cómo se habrá tomado Miri esta noticia? ¿Publicará ella también una foto confirmando su separación? La foto suma ya 18.000 'likes'

