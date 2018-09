19 sep 2018

Makoke ha entrado en la casa de 'GH VIP' con la sensibilidad a flor de piel. Recién separada de Kiko Matamoros, el hombre con el que ha compartido 20 años de su vida, sabíamos que iba a aprovechar el 'reality' para dar detalles de la ruptura y cómo han sido estos años de relación.

Ayer pudimos ver cómo se rompía. Lo hacía mientras recordaba un momento del que no hace tanto, que debería haber sido el más feliz de su vida y que ha acabado en punto y final. Nos referimos a esa boda con Kiko. Porque, justo ahora, se habrían cumplido dos años de ese enlace.

Yo no quiero volver"

Makoke se desahogaba con Aurah Ruiz que hacían hincapié en que, desde fuera, parecía que estarían toda la vida juntos. Ella era tajante: "Yo no quiero volver". Unas declaraciones que pronunciaba tras haberse roto recordando esa boda y para que no se diera pie a que se piense fuera de la casa que la reconciliación es posible.

En plató, por la noche, Laura Matamoros se mostraba comprensiva con la exmujer de su padre. "Independientemente de las cosas que han pasado entre nosotras y que han hecho que no nos llevemos bien, no me alegro de todo lo que está sintiendo en estos momentos", manifestaba.

