Puede ser uno de los temas centrales de 'GH VIP', al menos en el estreno de su nueva edición lo fue. Todos estaban espectantes ante la entrada de Makoke a la casa de Guadalix. Y no defraudó.

Al entrar, Jorge Javier Vázquez le preguntaba por su estado tras la separación de Kiko Matamoros. "He pasado un verano difícil. Ahora mismo soy una mujer totalmente libre, empiezo una nueva etapa y una nueva vida. No ha sido mi culpa. Ha habido un deterioro de la pareja muy fuerte, muy feo y bueno, ha habido detonantes puntuales que me han hecho dar este paso", confesaba.

A pesar de todo el amor que siente por él, parece tener muy claro que no habrá segundas oportunidades: "Le he querido mucho, es el padre de mi hija y me quedo con lo bueno y los malos rollos vamos a apartarlos. Me he quitado la alianza, no hay reconciliación posible, para nada. 'GH VIP' me ha venido como anillo al dedo porque es el momento ideal para entrar porque no tengo pareja", confesaba.

También habló sobre la tercera persona que habría sido el detonante de su ruptura: "Yo tampoco lo catalogaría como terceras personas. Yo entiendo que ha habido una relación, por lo que a mí me han contado, un poco más de amistad… Que tampoco quiero pensar nada, pero para mí ya es suficiente como para no confiar en mi pareja".

El reencuentro con Kiko

A pesar de sus palabras, su mirada al hablar por primera vez ante las cámaras con Kiko Matamoros dejaba patente el amor que sigue sintiendo hacia él. "Yo te veo muy bien y te veo con muchas ganas de estar ahí. Espero que disfrutes y que nos hagas disfrutar a los demás. Que te olvides de lo de fuera, que te abstraigas, que te quiero mucho y que te voy a seguir con devoción y a defender a muerte", le dijo con una sonrisa el colaborador de 'Sálvame'. "Yo estoy convencido de que antes de que acabe la edición, estos vuelven juntos", afirmó después Jorge Javier Vázquez.

