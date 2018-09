19 sep 2018 ángeles villacastín

Rosa Montero, recibió el pasado año el Premio Nacional de las Letras Españolas. No es el primero ni será el último reconocimiento que recibe la periodista y escritora. En su extensa carrera profesional, Montero, ha escrito para diarios como 'Clarín' (Argentina) o 'El Mercurio' (Chile), y ha colaborado en medios como 'Stern' (Alemania) o 'The Guardian' (Reino Unido), pero desde hace décadas su firma está ligada a El País.

Charlamos con ella sobre sus últimos libros. 'La Carne' y 'Nosostras', y, cómo no, de sus dos perras. Es fácil conversar con ella, sobre todo, porque sabe del oficio, y eso me facilita mucho el trabajo. A su lado aparecen Petra y Carlota, que, mientras hablamos de ellas, han decidido darse un pequeño paseo.

Corazón ¿Parecen muy felices?

Rosa Montero Ahora sí, pero sus historias han sido duras. Carlota, es similar a un Border Collie, la adopté en ANAA (Asociación Nacional Amigos de los Animales), cuando tenía dos años. Durante seis meses no se dejó tocar ,y estuve cuatro años sin poderla soltar, porque se escapaba. Hace unos años, salimos al campo y debió comer algo que le sentó mal. La llevé al veterinario y, al hacerle unas radiografías, descubrieron que tiene el cuerpo lleno de perdigones.

C. ¿Ha sido difícil sacarla adelante?

R.M. A Carlota le saque con muchísimo cuidado y esfuerzo. He tenido que aprender muchas cosas: a un perro aterrorizado no le puedes exigir lo que a otros. Gestos normales con otros perros, como cogerla del collar, no puedo, porque la aterroriza.

C. Y Petra, ¿también tiene un pasado doloroso?

R.M. A Petra (Teckel), la tengo desde los tres meses, no ha tenido ningún trauma, pero no la he podido sacar adelante. Es una perra atemorizada, neurótica, le da pavor el mundo, el especialista le ha tenido que poner un tratamiento con ansiolíticos y está un poco mejor. Pero será así toda su vida

C. ¿Le influye en su convivencia con Carlota?

R.M. Se adoran. Petra como es muy miedosa. Se tumba entre las patas de Carlota, que es una santa.

La prostitución para mujeres tiene una envoltura más delicada"

C. ¿Qué se podría hacer para paliar el gran número de abandono de animales que hay en España.

R.M. Las leyes están horriblemente mal. Espero que el Gobierno de Pedro Sánchez que haga algo para solucionarlo. Zapatero, en dos legislaturas, llevó en su programa que se iba a hacer la Ley Nacional de Protección Animal, que no existe. Dentro de los países de nuestro entorno, la mayoría la tienen y nosotros no. Una promesa incumplida, una Ley absolutamente necesaria.

C. Hablemos de sus últimas novelas La carne y Nosotras, una reedición de su libro Historias de Mujeres. ¿Empezamos por este último?

R.M. Es un libro que saque hace 24 años y, ahora, le he añadido 90 retratos, empezando desde hace 4.700 años hasta nuestros días. Ha sido un trabajo con el que he aprendido mucho y que me ha dejado atónita.

C. 'La Carne', está considerada como una de sus mejores novelas. ¿Está de acuerdo?

R.M. Dentro de mis novelas, me gusta bastante, me parece un libro maduro...

C. Allí, en la novela, hablan de gigolós. ¿Por qué cuando se habla de prostitución masculina se habla de gigolós, que es un nombre casi bonito, y cuando se habla de la femenina se hace de putas?

R.M. Bueno, también se les llama putos, chaperos… La prostitución para mujeres tiene una envoltura más delicada, hay que adornarla.

C. Tiene en su haber muchos premios, pero, ¿qué ha supuesto el Premio Nacional de las Letras Españolas?

R.M. Los escritores somos unas personas inseguras. No hay ninguna norma objetiva que te diga que lo que estás haciendo es bueno o malo. El Premio Nacional de las Letras Españolas, para mí, ha sido importantísimo. Es decirte que tiene sentido lo que haces. Los premios, en general, te dan un aumento de sosiego, y este en concreto muchísimo. Además, recientemente he tenido otros dos premios Premio a la Trayectoria Profesional del Club Internacional de Prensa y Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara de la Universidad de Málaga. Los agradezco enormemente.

