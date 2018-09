20 sep 2018

'Jane Fonda in five acts'. Así es como se llama el documental sobre su vida que lanza la actriz y que ha sido producido por la HBO. En él, Fonda habla de todo. Absolutamente de todo. Sin miedo a profundizar en los problemas de salud mental de su madre, que acabó por quitarse la vida a los 42 años.

"Si uno de tus padres no es capaz de compartir sus emociones, de mirarte con cariño, es un golpe muy duro", se sincera Jane en la revista 'People' con motivo de la promoción de este documental. No es de extrañar que hable a corazón abierto, puesto que siempre ha sido generosa con la prensa y con el público en sus declaraciones.

Hace falta tiempo para no sentirte culpable"

Fonda también se sincera sobre cómo se sintió ante la muerte de su madre, Frances Ford Syemour, sobre el sentimiento de culpa: "Cuando eres pequeño, siempre piensas que lo que pasa es culpa tuya porque no puedes culparar al adulto, de ellos depende tu superviviencia. Hace falta tiempo para no sentirte culpable".

Jane explica que, hasta que no se dio cuenta de que su madre tenía problemas a los que ella no podía poner remedio, no pudo descansar. "Cuando empiezas una búsqueda así y encuentras las respuestas que buscabas, al final te das cuenta de que no eras culpable de nada", reflexiona.

Más noticias de Jane Fonda...

- Jane Fonda y el sexo después de los 80

- Jane Fonda descubrió a los 60 que "no necesitaba a ningún hombre"

- Premios Oscar 2018: el orgasmo de Jane Fonda

¿Sabías que Jane Fonda es Sagitario? Consulta su horóscopo