Jane Fonda no tiene pelos en la lengua. Y una vez más lo ha demostrado; esta vez, en el tema del sexo. La actriz cumplió 80 años el pasado diciembre y a pesar de su prótesis de cadera y tras el fracaso de su última relación sentimental con el productor Richard Perry, a finales de 2017 nada la detiene. En numerosas ocasiones la actriz ha alabado el sexo y las relaciones en la vejez.

“Las mujeres mayores son uno de los grupos demográficos que más rápidamente crece en el mundo. Vivimos un promedio de cinco años más que los hombres. Y eso se refleja en el mercado”, afirma. “Los ejecutivos de cine y televisión se están dando cuenta de que existimos. Si solo se cuenta la mitad de la historia, todos nos estamos perdiendo una parte. Por eso creo que vamos a ver cada vez más películas y series con mujeres mayores, en donde les vamos a ver manteniendo relaciones sexuales, porque muchas personas de esa edad las tienen”, piensa Fonda.

Pese a que no quiere saber nada de novios, no tiene problemas en hablar del llamado 'sexo geriátrico': “A esa edad todo es diferente y puedo hablar de ello porque tengo 80. Uno pierde ciertas cosas, como la espontaneidad, especialmente si el hombre también es mayor. Pero planificar puede ser muy erótico. Y a la vez para las mujeres es mejor a esta edad, porque conocemos mejor nuestros cuerpos y ya no tenemos miedo a pedir lo que nos gusta”, afirma la protagonista de 'Barbarella'

En 2012 afirmó que desde hacía tres años tomaba testosterona, lo que le ayudaba a llevar una vida sexual extraordinaria. Además, reveló que su vida sexual por aquél entonces era muy activa y que no sentía deseos de querer volver a ser joven. Ella misma se ponía porcentajes a su gran aspecto físico: 30% genes, 30% al deporte y ejercicio, 30% sexo y el 10% restante "se lo tengo que agradecer a mi cirujano plástico".

