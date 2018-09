20 sep 2018

Compartir en google plus

La brecha entre Kiko Matamoros y su hijo Diego es evidente que cada vez se hace más grande y más difícil de reparar. Sobre todo después de las últimas declaraciones que ha realizado el colaborador en 'Ya es mediodía'.

Kiko Matamoros ha dejado claro que está dispuesto a llevar a su hijo a los tribunales, a quien ha definido como "un monstruo, un psicópata que no está bien de la cabeza y que obtiene satisfacción haciendo daño a quien más le ha querido en la vida". Y es que el colaborador de Mediaset asegura que se siente muy "dolido" e "indignado" por las declaraciones que protagonizó su primogénito frente al polígrafo.

Kiko Matamoros asegura que se siente muy "dolido" e "indignado" por las declaraciones que protagonizó su primogénito frente al polígrafo. pinit

"A mí me lesiona la autoestima. No sé cómo se puede ser tan desleal. ¿Lo haces por dinero?", ha dicho en el programa. Además de asegurar que se siente responsable de haber creado a "este monstruo" (así se ha referido a su hijo), también ha confirmado con contundencia: "Me voy a querellar contra mi hijo Diego y voy a pedir cárcel para él".

Una manera con la que Matamoros pretende dar una lección a su hijo: "A ver si se le quita el vicio de ir difamando y a ver si así está un tiempo largo sin hablar de mí en televisión".

También ha declarado que cree que su hija Laura no querellará contra su hermano, pero anima a Makoke a hacerlo cuando salga de 'GH VIP': "Vamos a estar unidos en todo lo que haga falta. Pero vamos, que en esto ya se acabó, porque Makoke fue mi mujer, mi pareja, por respeto a mí por no tener mala situación no actuó judicialmente hasta aquí llegaron las aguas", ha rematado con contundencia Matamoros.

Más noticias relacionadas...

- 'GH VIP': Makoke rompe a llorar al recordar su boda con Kiko Matamoros

- Kiko Matamoros deja caer que su hijo Diego también ha sido infiel

- Las (presuntas) infidelidades de Makoke a Kiko Matamoros

¿Sabías que Kiko Matamoros es Capricornio? Consulta su horóscopo