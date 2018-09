22 sep 2018

Su última canción, 'Sin ti me muero', superó el millón de visitas en Youtube. Ahora, el cantante Ángel Capel (OT 2009) vuelve a la carga con una nueva y pegadiza canción, 'Si me das'.

Hablamos con el artista, que se encuentra inmerso en varios proyectos, sobre su futuro en el mundo de la música y su punto de vista sobre el éxito de los nuevos 'triunfitos'.

Corazón Háblenos de su nuevo tema, ¿en qué está inspirado?

Ángel Capel No habla de una historia temporal, cuenta la historia de un chico que dice: 'si me das todo, yo te lo doy todo. Me enamoraría y estaría contigo hasta el final'. Él va buscando el amor de verdad.

C. ¿Surge de una experiencia personal?

A. C. (Risas) No, no. El autor escribió la letra en inglés, buscamos la traducción más correcta y terminamos por este camino.

C. ¿Cree que este tema tendrá la misma acogida que 'Sin ti me muero'?

A. C. Espero que la misma o más. De momento está yendo bien, a la gente le gusta y el feeling está siendo muy bueno.

C. ¿Tiene pensado sacar disco?

A. C. De momento no. Queremos ver cómo va funcionando esto. Tenemos en mente hacer algo de cara a marzo/abril, pero de momento estamos centrados en esta promoción. Además, esta semana estoy muy ocupado porque también estreno el espectáculo musical de Halloween en el gran teatro de Port Aventura. De momento con estos proyectos voy servido.

C. ¿Se ve como músico en el futuro?

A. C. Me encantaría morirme encima de un escenario, pero nunca se sabe. Esto es muy cambiante y más esta industria. Es cierto que también me gustaría estudiar algo completamente diferente, relacionado con el deporte o con los animales, que me gustan muchísimo.

C. ¿Con quién le gustaría hacer una colaboración?

A. C. Te podría decir muchos nombres, podría fantasear o ser realista, pero siempre que sea un artista que sume y me enseñe, cualquiera sería bienvenido.

C. ¿Le gustaría trabajar como coach en algún programa de televisión?

A. C. Me encantaría, pero es cierto que soy una persona a la que le encanta aprender. Me enseñarían más a mí que yo a ellos. Pero no me importaría estar en un programa intentando ayudar, porque yo ya he estado en un 'reality'.

C. ¿Qué le parece el éxito que está teniendo la última generación de ‘triunfitos’?

A. C. Las redes sociales les están ayudando muchísimo, el tema digital está a la orden del día y tener un canal de Youtube con el directo ha sido una herramienta muy positiva, sumado a la parte del talento y el carisma de los chicos. Estoy muy contento por ellos.

C. Con su experiencia, ¿qué consejos les daría?

A. C. Les diría que disfruten mucho la experiencia, que absorban todo lo que han aprendido ahí dentro porque esa enseñanza que han obtenido es casi imposible encontrarla fuera.

No me importaría entrar en 'OT' si no lo hubiese hecho ya, hay que dejar paso a la gente que viene

C. ¿Volvería a entrar en la Academia?

A. C. Tengo un amigo que entra en esta nueva edición y le he aconsejado dentro de mi experiencia. No me importaría entrar si no lo hubiese hecho ya. Hay que dejar paso a la gente que viene para que disfruten la experiencia y sepan valorarlo.

C. ¿Cree que esta nueva edición tendrá el mismo éxito que la anterior?

A. C. No lo sé. Eso es imprevisible y es muy difícil acertar en ese tipo de cosas.

C. ¿Cree que después del fenómeno fan de 'OT' las cosas se calman?

A. C. Normalmente sí. Es normal que haya esa masa de gente que quiere estar contigo cuando estás todos los días en televisión, todos los días expuesto en Internet... Pero después todo se calma, vuelve a su lugar y cada uno hace su camino.

