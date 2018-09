20 sep 2018

No ha llegado a pisar la Academia de Operación Triunfo 2018, pero Luis Mas es, a estas horas, quizá el concursante más célebre de la edición. El joven catalán, de 19 años, logró colarse entre los 18 elegidos de entre las más de 16.000 personas que se presentaron al casting, pero no cruzó la pasarela. Una actuación que no le permitió demostrar su potencial y su formación musical le dejó a las puertas del concurso.

Sin embargo, no fue su actuación, en la que cantó 'Carita de buena' de Efecto pasillo, lo que más comentarios generó en las redes sociales. Mas, que toca el piano, estudia música en el conservatorio del Liceu y Dirección y Aministración de Empresas, es además regatista y tiene un gran número de seguidores en las redes sociales.

Y allí precisamente fue donde más comentarios negativos ha recibido en los últimos días. “Pijo”. “facha” o “borjamari”, son solo algunos de los comentarios despectivos que el cantante ha tenido que leer desde el pasado viernes, cuando se hicieron oficiales los nombres de los 18 aspirantes de 'OT 2018'.

Todo después de que algunos usuarios descubrieran entre sus imágenes en sus perfiles en las redes -ahora privados- imágenes como una foto con el Rey Juan Carlos o algunas con una bandera de España. Eso sí, los más de 13.000 seguidores que tiene en su cuenta privada y los 76.600 que tiene en la pública de 'OT' (esta sigue abierta) podrán seguir viendo las imágenes que publique el joven, que se ha visto en el centro de la polémica sin poder llegar a cumplir su sueño de entrar en la academia.

