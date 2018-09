22 sep 2018

Es una estrella y lo sabe. Hemos quedado en un hotel de Madrid donde hay un set preparado con una luz muy estudiada y un par de personas pendientes de maquillaje, pelo, posición e incluso fotos espontáneas, porque no deja que llevemos fotógrafo. "Ya te damos nosotros las fotos". Pienso que eso son cosas de los que la rodean, porque ella se sienta y se expone natural y simpática.

Paulina Rubio llega a España y aterriza en Madrid para presentar 'Deseo', su nuevo trabajo. No ha habido tiempo de escuchar en digital las once canciones de su disco y me regala uno nada más llegar. Al ir a lanzar la primera pregunta, habla Paulina "¡Pero ábrelo! Es una maravilla". No es fácil quitar ese plástico que envuelven los cedés, así que voy preguntando mientras meto uña. Porque me intriga el nombre del disco y, sobre todo, saber qué es el deseo para Paulina. "Todo", dice. "El deseo lo es todo. La mecha que prende el fuego. El deseo es realizarte, independizarte, amar. El inicio del Big Bang. (risas) ¡El Boom!. Así soy en la vida". Lo piensa, se escucha. Le gustan las frases que dice y que en algunos momentos entona como citas. Como cuando sentencia que sus deseos "son infinitos. Desde los más serios e intelectuales hasta los más frívolos y banales". Y pone algún ejemplo: "Que no exista el dinero, que la gente viaje libre…".

"He sido mi propia jefa"

Así arrancan los 15 minutos exactos que tengo para hablar con ella. Y hay mucho que hablar porque han pasado siete años desde su trabajo anterior. ¿Por qué tanto tiempo? "principalmente es que cuando tuve a mi primer bebé tenía muchas ganas de estar con él todo el rato. De tomarme tiempo", y aclara "No me he retirado de los escenarios, pero sí he sido mi propia jefa y he tratado de escoger los proyectos de televisión que quería y a los que me he dedicado. He estado descubriendo y buscando al nuevo talento". Lo dice en referencia a su participación como jurado en talents shows de televisión en México ('La Voz') y Estados Unidos ('Factor X' y 'La Voz Kids'). "Hay que darse tiempo para todo y yo me lo doy", concluye.

Jota entrevista a Paulina Rubio. pinit

Optimiza los momentos, eso está claro. De hecho, llega a España con disco, con actuación en el primer programa de 'Tu cara me suena' (Antena3) y "¡voy a ser coach en La Voz! Quiero encontrar el diamante en bruto que hay en España. La nueva Paulina o el nuevo Fonsi. Estoy feliz. ¡A fuego y turbo! Muy ilusionada de ocupar un sillón junto a mis compañeros. Habrá una competencia muy divertida entre nosotros. Quiero encontrar voces originales y gente con ángel. Pero el principal objetivo es que el ganador tenga una carrera tras el programa".

Fan de 'OT'

Con tanta actividad y estando tan lejos no creo que haya seguido OT, pero resulta "¡qué sí! No al día, pero sé quiénes son y he escuchado algo". reconoce. "Sobre todo por David (Bisbal) que me dijo que iba a actuar con ellos en algún momento".

"Soy así y seguiré siéndolo"

Hace tiempo que no la vemos, "pero ahora me vas a ver más. Mucho más, si me dejan. Y con permiso siempre". (Risas). Añado que si no tiene el permiso supongo que también la veremos, ya que ella es un poco así. "No, no. Para que me dejes entrar a tu casa me tienes que dar permiso". Por si acaso lo concedo, porque ella siempre fue una sex symbol para mi generación. Por su belleza, por su rebeldía, por su puesta en escena en los directos, por su voz rota por momentos, por su no a lo establecido. "En la vida soy así y seguiré siéndolo. Definitivo. Y en mi arte tengo esa actitud porque me salva de cualquier cosa. No me tomo muy en serio el arte porque creo que es una expresión que a veces sale de un color o de otro, el mío es rojo salvaje. Rojo pasión. Un deseo salvaje". Trago saliva y veo que quiere volver al disco. Pues vamos.

Porque me parece interesante que las canciones de Paulina las componga un español. "Adoro a Xavi San Martín", teclista y compositor de La Oreja de Van Gogh. "Ya hemos trabajado juntos más veces. ¿Recuerdas mi canción 'Ni una sola palabra'? Pues esa la escribió él. Me encanta colaborar con amigos porque el tiempo se pasa muy rápido y parece que no trabajas. Eso ha pasado con Xavi, con Nacho, con Juan Magán y con Morat". En todo caso concluye que "el disco es muy ecléctico y muy variado, como yo". Y añade: "Hay canciones que me componen, otras que arrancamos juntos de cero y otras que arreglo cuando las recibo. No hay una fórmula. Mis letras, eso sí, son muy de mujer".

Fan del reguetón

Sigamos por ahí, porque si le preguntas si tiene algún filtro dice que no, pero ¿y si se trata de letras machistas de reguetón? "pues tampoco. La libertad de expresión es importante para ser feliz. Te da la posibilidad de hacer lo que tú quieras, de escribir lo que tú quieras. Y de esa manera tiene que ser concebido el arte. Yo bailo y canto reguetón en algún momento". Le señalo que hay una polémica importante por el límite que deberían tener las letras con respecto al tratamiento principalmente de la mujer. "Pues yo digo que a mí me gusta el reguetón".

"Las Islas Baleares son preciosas"

Ella siempre tiene el foco encima, pero aquí en España no tanto desde hace tiempo. "Lo que más he echado de menos son las Islas Baleares (risas) son preciosas. Pero antes que las islas, a su gente. Su alegría, su comida, su marcha, su forma de ser... Yo solía ir a Costa de los Pinos en Mallorca. Me gusta Menorca e Ibiza, claro. Y, aunque no sea parte de las islas, me encanta Barcelona".

Mamá todoterrono

Los titulares sobre Paulina son sobre su música, sobre su vida y sobre su físico y su estilo. "Yo me siento bien en mi piel. No le tengo miedo ni al cambio ni al tiempo. Estoy bien como estoy. Querría haber tenido hace muchos años las herramientas que tengo ahora como persona, pero me siento bien conmigo misma". Y así lleva años y años. "Nunca mataré a la niña que llevo dentro. Tengo ilusión por la vida, por aprender y por hacer cosas".

"Mi favorito es Alejandro Sanz"

Vivió un tiempo en España, pero no sé si está al día de la música de nuestro país. "¡Pero claro que sí! Me encanta Rosalía, me gusta David y por supuesto mi favorito es Alejandro". Se refiere obviamente a Bisbal y Sanz, pero su íntima amistad le lleva a usar sus nombre de pila.

Siempre pienso cómo maneja una artista de su nivel el hecho de que su vida esté tan expuesta. Hace poco oí a su madre, la actriz mexicana Susana Dosamantes, decir que su hija no tenía niñera para criar a sus niños "por eso me tomé estos años. Yo los llevo al colegio, los recojo, me encanta llevarlos a kárate, a la clase de natación… Hay momento para todo. Soy una mamá todoterreno, pero también soy una gitana que no deja a sus pollos nunca. Vamos todos en una tribu. Así me crié. Para mí los estudios son muy importantes, pero la unión y el vínculo familiar también lo es. Somos nómadas". Me pregunto que hará con los pequeños cuando grabe 'La Voz' porque estará yendo y viniendo de México a España y vuelta "y ellos conmigo", sentencia.

"Trato de no darle energía a lo negativo"

Le cuento que he buscado en Google su nombre y, en la sección noticias, todos los titulares son de un desencuentro con su exmarido y padre de su segundo hijo Gerardo Bauzá. ¿Cómo se lo toma? Lo tiene claro. "Me harta un poco. Pero me preocuparía más que no hablaran de mí. Me quitaría hasta el hambre. Son gajes del oficio y trato de llevarlo con naturalidad, humor, silencio... pero a veces me cabrea. No tengo mucho tiempo para eso. Tengo tiempo para mi arte, mi madre, mis niños, mis fanes y para ustedes. Trato de no darle energía a lo negativo".

Me despido de ella recordando las veces que hemos coincidido en un escenario. La charla me ha gustado. Una Paulina más madura, algo cambiada, muy pendiente de su exposición de cara al público y con las cosas claras. Hay Paulina para rato porque su deseo "es seguir así, siempre".

Más noticias sobre Paulina Rubio...

- Cuando Thalía y Paulina Rubio se tiraron de los pelos en un concierto

- Gerardo Bazúa ataca duramente a Paulina Rubio en las redes

- Así fue la alfombra roja de los nominados a los 40 Principales Awards

¿Sabías que Paulina Rubio es Géminis? Consulta su horóscopo