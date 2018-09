23 sep 2018 carlos pérez gimeno

Le falta un año para terminar AD (Administración de Empresas) y se define como una persona muy trabajadora, disciplinada, solidaria y, sobre todo, muy tolerante.

Corazón Amaia, ¿esperaba que iba a conseguir ganar?

Amaia Izar Leache No me lo esperaba porque, a pesar de que me lo he preparado y he puesto muchas ganas, había muchas chicas muy bien preparadas y eran merecedoras de ‘La Corona’.

C. Era su segundo intento.

A.I.L. Así es, me presenté hace tres años cuando tenía 18 años. En estos años he madurado como persona y creo que ahora estoy más preparada para representar a mi país. Este certamen representa la belleza de la mujer, tanto a nivel exterior como interior. Quieren a una chica que envíe un mensaje que llegue a mucha gente, en varios idiomas. Aunque la chica tenga una belleza exterior muy buena, la interior se valora más, y es lo que todos buscamos.

C. ¿Es cierto que habla chino?

A.I.L. Si, estoy aprendiendo, es un idioma bastante difícil, y estudiarlo en España, es complicado. Lo cierto es que he ido tres veces a Asia y cuando voy aprovechó el tiempo para recibir clases de este idioma.

C. ¿Quiere terminar su carrera ?

A.I.L. Por supuesto, aunque ahora voy a mirar si puedo compaginar las clases con los viajes que tengo que hacer. Prefiero esperar un año para terminar mis estudios, pero sí lo puedo compaginar, estaría encantada.

Amaia se hizo con 'La Corona'. pinit

C. ¿Se plantea irse a Madrid?

A.I.L. Si, además haré todo lo que me pida la organización.

C. ¿Qué le ha dicho su padre? Ha sido él quien le ha acompañado...

A.I.L. Subió enseguida al escenario, me tranquilizó bastante, y me dejó hacer todo lo que tenía que hacer: fotos, prensa y demás. Me apoya mucho y siempre me aconseja que sea yo misma y que las cosas las haga por mí. Mi madre es la que más emocionada está, ha sido la que más me ayudó a prepararme.

C. ¿En un futuro quiere crear su propia empresa?

A.I.L. Me gustaría crear mi propia ONG, porque desde pequeña, me he criado en un ambiente muy solidario. Una de mis abuelas estudió magisterio en una época en la que las mujeres no lo hacían, se dedicaba a ayudar a las personas de los pueblos de alrededor para que aprendieran a leer y a escribir.

C. ¿Cómo se definiría?

A.I.L.

Soy una persona bastante trabajadora. Soy muy tolerante, porque he viajado y he conocido otras culturas, como la asiática, eso me ha hecho ser muy tolerante. También soy muy ordenada.

C. ¿Cómo ha sido su relación con sus compañeras ?

A.I.L. Muy buena, aunque he tenido más afinidad con las que he compartido habitación. Todas me han felicitado.

C. ¿Ha notado cierta envidia?

A.I.L. No he notado nada.

C. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando escuchó su nombre?

A.I.L. Mi reacción fue muy rara, porque me quedé parada. Fue como un susto, nunca pensé que podría ganar. He ganado con tan solo un punto de diferencia respecto a la segunda. Si no hubiera ganado, me habría dado rabia. Tengo una conversación pendiente con Eli, la ganadora a del año pasado, y estoy convencida de que me dará muy buenos consejos.

Amaia ganó 'La Corona' de Miss World Spain por un punto. pinit

C. ¿Es cierto que no tiene novio?

A.I.L. Si, lo hemos dejado hace dos meses. Nos llevamos muy bien y me ha felicitado. De momento, el amor lo tengo apartado. Ahora me tengo que centrar en lo mío.

C. ¿Es muy tradicional en sus relaciones?

A.I.L. Soy muy convencional para las relaciones sentimentales y muy fiel.

C. ¿Dejaría ‘La Corona’ por amor?

A.I.L. No, porque tampoco es incompatible.

C. ¿Ha pasado por el quirófano para hacerse algún arreglo estético?

A.I.L. No, pero tampoco tendría ningún problema si lo necesitase.

