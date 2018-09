23 sep 2018

El Día Mundial del Corazón se acerca y es por eso que la Fundación Española del Corazón junto a Sonae Sierra han lanzado una campaña de prevención de enfermedades cardiovasculares.

María Castro ha sido elegida al azar como embajadora de la campaña 'Cuida tu Corazón' por ser un claro ejemplo de vida saludable, alimentación equilibrada y ejercicio diario. Durante la presentación, hemos podido hablar un poco de cómo se encuentra su corazón tras una boda de ensueño.

Corazón ¿Qué tal 'la vuelta al cole' después de la boda?

María Castro Agotadora. Ahora me doy cuenta de por qué la gente se va de viaje después de casarse. No es algo comercial, es una necesidad. Al final tienes resaca emocional, resaca física, fueron tres días de boda. Aunque lo disfruté mucho, estuve en tensión para que todo fuese bien.

C. ¿Tendrán luna de miel?

M. C. Ya la hemos hecho. La hicimos en mayo. Todo al revés. Primero la niña, luego la luna de miel y ahora la boda. Teníamos duda de si podríamos hacerlo ahora y finalmente no se puede por trabajo.

C. ¿Cómo fueron esos tres días de boda?

M. C. Un sueño. Yo soñaba de forma muy bonita mi boda y es un sueño cumplido. Ha salido bien, incluso el tiempo, que es algo que no se puede controlar. La gente disfrutó mucho y también nosotros con ellos porque se implicaron mucho, con mucho cariño, mimo…

C. ¿Qué papel tuvo Maia en la boda?

M. C. No quiso ponerse la coronita de flores en el pelo porque tiene dos años y vuela libre. Durante la ceremonia el cura nos dijo que ella hiciese lo que buenamente quisiese y así la dejamos, desde pasar por encima de mi tul y de la cola de mi vestido, estar un poquito en mis brazos, en los brazos de mi chico, cogernos las arras... Estuvo contenta, no lloró, yo estuve tranquila. Se lo pasó pipa.

C. ¿Qué sintió al ver a su mamá vestida de blanco?

M. C. El día que me hice la última prueba no quería que me quitase el traje, o sea que le debió gustar, le parecería como una princesa.

Mi boda fue un sueño cumplido"

C. ¿Maia quiere un hermanito?

M. C. Le preguntamos si prefería un hermano o un helado y dijo que un helado. Pero le gustan mucho los bebés así que, cuando eso llegue, seguro que la cuidará mucho porque es una ‘madraza’. A los niños de la urbanización les pone el chupete, les da el biberón... Será una buenísima hermana mayor.

C. En cuanto al terreno profesional... Es la nueva incorporación de 'Amar es para siempre'.

M. C. Yo decía que si no estaba en ‘Amar’ ya no era actriz en este país porque todos pasan por la serie. Es como la tarea que tenía pendiente. Además es un personaje muy bonito y el trato humano es maravilloso. Es una serie que está muy rodada, se sabe lo que se hace y cómo se hace.

C. ¿Y qué podría decirnos de su experiencia en 'MasterChef Celebrity'?

M. C. Me lo he pasado pipa. Me he reído un montón. Además se refleja muy bien cómo soy, lo que se está viendo de mí está gustando y estoy contenta. La experiencia fue fantástica, me reí muchísimo y cocinar al lado de Boris es como tener una radio al lado puesta, pero una radio guay.

C. Al final el público está acostumbrado a verla interpretando papeles y es una buena forma de que conozcan a la verdadera María Castro.

M. C. Sí. Yo decía que la gente que me quiere, que me quiera más, y la que no me conozca, que me conozca personalmente, porque es la única cosa de mi vida que he hecho sin que sea un personaje.

C. ¿Cómo puede compaginar hija, trabajo, vida saludable...?

M. C. Se puede, lo que pasa que no es fácil. Es agotador, nadie que tenga una hija te puede decir que es ligero y fácil, porque no lo es, pero está más que pagado por una sonrisa de ella. Hace falta mucha organización, sin perder el tiempo en nada, y casi siempre sacándote de tu tiempo de descanso.

C. Me ha llamado la atención que ya esté inculcando a su hija hábitos saludables desde tan pequeñita...

M. C. Cuando tienes hijos te das cuenta de que todo lo que haces es un ejemplo para ellos. De nada vale que haga lo contrario. Por eso, intento que en mi casa no haya chuches, y si me la como bajo mi responsabilidad de adulta, que no me vea. ¿Cómo le explico que mamá sí y ella no? Eso y meterla mucho en nuestras disciplinas deportivas, intentando que de alguna forma viva el deporte como lo hemos vivido su padre y yo.

C. ¿Qué sintió cuando le llamaron para este proyecto?

M. C. Feliz. Al final cuando una defiende lo que hace es muy sencillo. Me han dicho lo que querían, me lo he leído y enseguida me lo he llevado a mi terreno, porque es lo que yo hago. Al final no miento, porque va en contra de mi naturaleza, e intento concienciar de la forma más natural posible.

