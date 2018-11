8 nov 2018

A María Castro le gusta envejecer. Así de natural se ha mostrado en las redes sociales haciendo un pequeño alegato a favor de las arrugas. Hace mucho tiempo que conocemos a la actriz y como tal, la hemos visto crecer con diferentes papeles.

Sin embargo, a María Castro no le importa en absoluto. "Me gusta verme “crecer” en las fotos...me gusta ver cómo me hago “mayor”....", escribía en sus redes sociales junto a una imagen que ha colgado en su perfil de Instagram.

Ha sido una de las fotos más naturales y por eso sus seguidores han agradecido tanta sinceridad y realeza. En cuestión de horas, ya ha conseguido más de 15.000 'me gusta'. Estas "arrugas de la felicidad", como ella misma las nombra, quizás tengan que ver con los buenos momentos que está viviendo la actriz.

Hace tan solo un mes que se ha dado el ¡sí, quiero! con José María Villalba, y, aunque ya tienen una hija en común, María no descarta volver a ser madre próximamente.

